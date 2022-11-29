Про це у Телеграмі написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Повідомляють із окупованого Криму: у селищі Советское днями розмістили понад 600 російських військовослужбовців. Оскільки у селищі немає вільних приміщень для розквартування такої кількості солдатів, тому російські окупаційні органи закликають громадянське населення взяти у свої будинки підселенців-російських солдатів", - написав він.

Згідно зі слів Чубарова, більшість із розміщених у селищі Советское російських загарбників - уродженці Якутії, а в місцевих магазинах різко збільшився продаж алкоголю.

19 листопада Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України, назвав імовірний сценарій та час повернення Криму й завершення війни.

21 листопала Україна запропонувала на міжнародній кліматичній конференції у Єгипті ввести термін "екоцид" на позначення дій росіян у Криму.

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