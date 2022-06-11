Окупанти мають план на наступні чотири місяці війни, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того на скільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої спеціальної воєнної операції, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути", - зазначив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За даними воєнної розвідки України Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави.

За словами Вадима Скібіцького противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр знаходяться в резерві та можуть бути використані проти Збройних Сил України.

Нещодавно Служба Безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, під час якої росіяни, які втекли з-під Києва на Донбас, в телефонних розмовах називають себе бомжами і зізнаються, що втратили бойовий дух.

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