Про це інформує в Фейсбуці Служба безпеки України.

Командир танку на запитання дружини про бойовий дух відповідає, що на Донеччині вони втратили бойовий дух.

"Уже ни у кого не боевое (настрій, – ред.). Все уже зае*ало тут всех", – каже рашист.

Окупант додає, що живуть без відповідних умов: "Мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа, на улице спать".

У Службі безпеки наголошують, що українські захисники допоможуть окупантам у тих лісах і залишитися.

"Вочевидь, окупанти надають перевагу "воювати" з мирними мешканцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів. Та невдовзі і такі природні умови можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі", - йдеться у пресслужбі.