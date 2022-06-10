"Мы живем, как бомжи", - рашисти на Донеччині втратили бойовий дух: перехоплена розмова
Російські окупанти, які втекли з-під Києва на Донбас, в телефонних розмовах називають себе бомжами і зізнаються, що втратили бойовий дух
Про це інформує в Фейсбуці Служба безпеки України.
Командир танку на запитання дружини про бойовий дух відповідає, що на Донеччині вони втратили бойовий дух.
"Уже ни у кого не боевое (настрій, – ред.). Все уже зае*ало тут всех", – каже рашист.
Окупант додає, що живуть без відповідних умов: "Мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа, на улице спать".
У Службі безпеки наголошують, що українські захисники допоможуть окупантам у тих лісах і залишитися.
"Вочевидь, окупанти надають перевагу "воювати" з мирними мешканцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів. Та невдовзі і такі природні умови можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі", - йдеться у пресслужбі.
- СБУ перехопила телефонну розмову, де російські солдати розповідають родині, як їдять собак, бо пайки продають командири.
- Російський загарбник у перехопленій розмові розповів батькові, що відмовився виконувати бойові задачі. Командир пообіцяв відправити його до прокурора, утім зустрічі вже тиждень немає.
- Служба безпеки України перехопила розмову російських військових, яка засвідчує: ті готові піти на фіктивний шлюб, аби не брати участь у війни Росії проти України.
- Нагадаємо, окупанти на Херсонщині скаржаться на проблеми з забезпеченням.
- Раніше повідомлялося, що окупанти втікають з армії РФ, попри погрози розстрілів і покарань.
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