"Одна бойова машина залишилась, механіки всі трьохсоті": окупант відмовився виконувати накази і поскаржився батьку на умови служби
Російський загарбник у перехопленій розмові розповів батькові, що відмовився виконувати бойові задачі. Командир пообіцяв відправити його до прокурора, утім зустрічі вже тиждень немає
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили", – жаліється батькові окупант про відсутність зброї.
Рашист розповів, що відмовився виконувати накази, командир пообіцяв відправити його до прокурора. Зустрічі вже тиждень немає. Чоловік радить синові розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі: "Ні жрачки, ні пивши, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого".
Батько наполягає нарікати на здоров’я: "Кажи – болить у мене, не можу. Кажи – у мене до служби виразка була. Кажи – викривлення хребта було. А то скажуть – як ви пройшли? Кажи – купив (довідку про здоров’я, – Ред.). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали".
Крім того, чоловік розповідає про командира, який повернувся додому: Майор каже: сам там був. Роту втратив. З… (втік) звідти. Тепер ходить, посміхається".
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