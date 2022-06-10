Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили", – жаліється батькові окупант про відсутність зброї.

Рашист розповів, що відмовився виконувати накази, командир пообіцяв відправити його до прокурора. Зустрічі вже тиждень немає. Чоловік радить синові розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі: "Ні жрачки, ні пивши, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого".

Батько наполягає нарікати на здоров’я: "Кажи – болить у мене, не можу. Кажи – у мене до служби виразка була. Кажи – викривлення хребта було. А то скажуть – як ви пройшли? Кажи – купив (довідку про здоров’я, – Ред.). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали".

Крім того, чоловік розповідає про командира, який повернувся додому: Майор каже: сам там був. Роту втратив. З… (втік) звідти. Тепер ходить, посміхається".

Служба безпеки України перехопила розмову російських військових, яка засвідчує: ті готові піти на фіктивний шлюб, аби не брати участь у війни Росії проти України.

Нагадаємо, окупанти на Херсонщині скаржаться на проблеми з забезпеченням.

Раніше повідомлялося, що окупанти втікають з армії РФ, попри погрози розстрілів і покарань.

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