"Уже, бл*дь, подруге говорил: пойди, заявление подай в загс": росіяни готові одружуватися фіктивно, щоб втекти з війни в Україні, - перехоплення СБУ

Розмову російських окупантів оприлюднила СБУ у телеграм.

"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: пойди, заявление подай в загс, я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела…" – розповідає окупант своєму знайомому.

Найвигадливіші відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля, зазначає СБУ з посиланням на перехоплені телефонні розмови.

Російська армія посилила контроль через велику кількість тих, хто відмовляється воювати. Повернутися додому, вочевидь, окупантам тепер можна у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.