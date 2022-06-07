"Уже, бл*дь, подруге говорил: пойди, заявление подай в загс": росіяни готові одружуватися фіктивно, щоб втекти з війни в Україні, - перехоплення СБУ
Служба безпеки України перехопила розмову російських військових, яка засвідчує: ті готові піти на фіктивний шлюб, аби не брати участь у війни Росії проти України
Розмову російських окупантів оприлюднила СБУ у телеграм.
"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: пойди, заявление подай в загс, я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела…" – розповідає окупант своєму знайомому.
Найвигадливіші відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля, зазначає СБУ з посиланням на перехоплені телефонні розмови.
Російська армія посилила контроль через велику кількість тих, хто відмовляється воювати. Повернутися додому, вочевидь, окупантам тепер можна у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.
- Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Проте українські воїни завдають противнику втрат.
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