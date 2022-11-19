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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти мінували дитячі ліжка у дитсадках, тікаючи з Харківщини, - Синєгубов

19 листопада, 2022 субота
01:21
війна з Росією Олег Синєгубов

Відступаючи з Харківської області, російські загарбники мінували цивільні об'єкти і навіть дитячі ліжка в дитсадках

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Коли вибиваємо ворога з того чи іншого населеного пункту, знаходимо у дитячих садочках заміновані дитячі ліжка. Небезпечним залишається також приватний сектор. Ворог проводить дистанційне мінування або спеціальне - вручну. Окупанти застосовують найсучасніші засоби й військові знаряддя, які не виявляють металошукачі", - розповів Синєгубов.

За словами Синєгубова, майже щоденно на мінах та снарядах окупантів підриваються місцеві мешканці, робітники сільгосппідприємств та екстреної медичної допомоги. Також зафіксовано випадки, коли фахівці ДСНС отримували поранення під час розмінувань.

У Харківській ОВА зазначили, що за даними МВС, Харківщина є найзасміченішою вибухонебезпечними предметами областю, а сапери впродовж доби знешкоджують від 200 до 1000 предметів. 

  • Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що для повного розмінування території України після окупації знадобляться роки.

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Новини
Харків
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
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