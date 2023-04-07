Окупанти мінують поля біля Енергодара та прибережні території Каховського водосховища, – мер
Російські окупанти рясно мінують поля біля Енергодара та прибережні території Каховського водосховища. Можливо, чекають на контрнаступ ЗСУ
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Просимо мешканців Енергодара, які залишаються в окупованому місті, бути максимально обережними. Рашистські військові на створених ними інформаційних ресурсах хизуються тим, що мінують усе навколо себе. Чи свідчить це про підготовку до оборонних заходів в очікуванні контрнаступу ЗСУ? Можливо, але безперспективно", - написав він.
На думку Орлова, окупанти усвідомлюють, що оборонятись на цих територіях їм буде складно.
"Враховуючи географічне розташування Енергодара, доволі специфічне, і низьку перспективу ведення оборони рашистами на цій ділянці, їхні дії радше свідчать про абсолютне нехтування безпекою людей, які перебувають там зараз", - зазначив мер.
Він порадив мешканцям, які мають дачні будинки на прибережних територіях, бути обережними, адже відпочинок і обробка городів там можуть призвести до трагедії.
"Мінами вкривають не тільки поля в Запорізькому напрямку, а й поблизу Енергодара. Є небезпека перебування і на прибережних територіях Каховського водосховища, в лісосмугах поблизу Енергодара... 9 років війни (а надто останній рік) показують, що головна мета країни-агресора – знищити якомога більше українців будь-якими методами", - написав Орлов.
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