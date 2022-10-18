Про це розповідають у вечірньому зведенні Генштабу на facebook.

У повідомленні йдеться, що не зважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури РФ, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати, тому вони направляють своїх співробітників до військкоматів.

Також Генштаб зазначає. що досі триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених. Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії Вагнера, більш ніж половина складають найманці згаданої категорії.

18 жовтня окупанти завдали 9 ракетних і 10 авіаційних ударів та понад 10 разів стріляли з РСЗВ упродовж доби.

ЗСУ впродовж доби, 18 жовтня, вразили 15 місць скупчення ворогів, ППО, артилерію, склади боєприпасів і 5 крилатих ракет.

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