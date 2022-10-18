Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу на facebook.

Ударів противника зазнали Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, на одному з напрямків, окупанти задіяли 4 дрони-камікадзе “Shahed -136”, Три з яких збили підрозділи Сил оборони.

Генштаб зазначає, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території та не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новокалинове та Мар’їнка Донецької області.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір. Генштаб наголошує, що зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed-136” з території Білорусі.

ЗСУ впродовж доби вразили 15 місць скупчення ворогів, ППО, артилерію, склади боєприпасів і 5 крилатих ракет.

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