Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні на facebook.

У повідомленні йдеться, що авіація ЗСУ протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.

Українські ракетні війська та артилерія за добу вразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

18 жовтня підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збив російський штурмовик Су-25.

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