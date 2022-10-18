ЗСУ впродовж доби вразили 15 місць скупчення ворогів, ППО, артилерію, склади боєприпасів і 5 крилатих ракет
Впродовж 18 жовтня ЗСУ вразили 15 місць скупчення ворогів, ППО, артилерію, склади боєприпасів і 5 крилатих ракет
Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні на facebook.
У повідомленні йдеться, що авіація ЗСУ протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.
Українські ракетні війська та артилерія за добу вразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.
- 18 жовтня підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збив російський штурмовик Су-25.
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