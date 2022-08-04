Окупанти на Херсонщині оголосили українську мову "російським суржиком", - херсонський політолог Молчанов
Росіяни переконують жителів Херсонської області, що історія регіону почалась з приходу на ці землі Російської імперії
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог з Херсона Володимир Молчанов.
"На Херсонщині відкрились два російських банки - один формально є південноосетинським, а другий - підсанкційний "Промсвязьбанк", основний винуватець фінансування російського ОПК. Повідкривали відділення, працювати з клієнтами вони не вміють, тому така невелика кількість людей, яка намагається повідкривати рахунки, створює там черги. Черги, тому що, немає нормального інтернету, вони самі створюють самі собі такі проблеми", - зазначив він.
За його словами, росіяни постійно щось обіцяють.
"Є небезпека - рашистське керівництво підвищує ставки. Вони намагаються підкупити тих, хто залишився різними подачками. Оголосили, що будуть дуже дешеві комунальні послуги. Їх постачає Україна насправді, вони їх крадуть і херсонцям задешево продають. У ВНЗ оголосили, що буде можливість всім без іспитів вступити, стипендію будуть платити і безкоштовні гуртожитки. Вчителям-зрадникам обіцяють по 70 тис. рублів зарплату, там само і чиновникам", - сказав Молчанов.
Він додав, що в окупантів є певний кураж,
"Він дійшов до того, що їздять по селах, збирають там повні зали людей і починає Стремоусов, який принципово ніколи не говорив українською, починає спілкуватися нею, каже: "Ми не проти української мови. Він буде також, але ж ми ж розуміємо, що у нас регіон російськомовний. У нас тут в селах суржиком говорять, але це також російська". Тобто вони оголосили українську мову на Херсонщині просто "російським суржиком". Переконують людей, що вони росіяни, що почалася історія регіону з російського захоплення в кінці 18 ст", - зазначив політолог.
Молчанов сказав, що росіяни ведуть розмови про те, що вирішувати долю регіону будуть тільки ті, хто залишився.
"Серед них треба переконати більшість, зняти залякування, тому вони й перенесуть "референдум". Є певна надія, що це дасть додатковий час на те, щоб звільнити Херсонщину. Бо вони, схоже, вже не ризикують його проводити 11 вересня, як сподівались раніше", - підсумував він.
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