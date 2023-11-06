Окупанти на Херсонщині змінили тривалість комендантської години

Про це повідомив самопроголошений губернатор регіону Володимир Сальдо.

Так, за наказом окупантів, з 7 листопада комендантська година в окупованих населених пунктах Херсонщини встановлюється з 20:00 до 06:00 години.

"Шановні херсонці, прошу враховувати ці зміни при плануванні своїх поїздок та переміщень за особистими чи діловими потребами", - написав Сальдо.