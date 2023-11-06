Окупанти на Херсонщині змінили тривалість комендантської години
Окупаційна "влада" на тимчасово захоплених територіях Херсонської області із вівторка, 7 листопада, змінює тривалість комендантської години
Про це повідомив самопроголошений губернатор регіону Володимир Сальдо.
Так, за наказом окупантів, з 7 листопада комендантська година в окупованих населених пунктах Херсонщини встановлюється з 20:00 до 06:00 години.
"Шановні херсонці, прошу враховувати ці зміни при плануванні своїх поїздок та переміщень за особистими чи діловими потребами", - написав Сальдо.
- З 16 травня 2023 року у Херсоні послабили комендантську годину - з 21:00 до 05:00.
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