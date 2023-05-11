У Херсоні скоротять комендантську годину з 16 травня
З вівторка, 16 травня, у Херсоні послаблять комендантську годину - вона діятиме з 21:00 до 05:00. Також подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Починаючи з 16 травня, комендантська година у Херсоні діятиме з 21:00 до 05:00 щодня.
Окрім цього, подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня поточного року. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним – з 15:00 до 10:00 щодня.
"Звертаюся до жителів міста та нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки", - написав Мрочко.
Він нагадав, що якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.
- Голова Херсонської ОВА розповів про результати контрдиверсійних заходів у період триденної комендантської години на Херсонщині. 5-8 травня вдалося затримати коригувальників ворожого вогню, перевірити понад 20 тисяч людей, зареєстровано 9 кримінальних проваджень, вилучено зброю та боєприпаси, виявлено прихильників "русского міра".
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