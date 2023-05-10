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Голова Херсонської ОВА розповів про результати контрдиверсійних заходів у період триденної комендантської години на Херсонщин

10 травня, 2023 середа
15:26
Війна з Росією Херсон

5-8 травня вдалося затримати коригувальників ворожого вогню, перевірити понад 20 тисяч людей, зареєстровано 9 кримінальних проваджень, вилучено зброю та боєприпаси, виявлено прихильників "русского міра"

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Посадовець розповів, що саме вдалося реалізувати поліції у період 5-8 травня, коли у місті діяла цілодобова комендантська година.

За його словами, правоохоронці затримали двох коригувальників ворожого артилерійського вогню, зареєстрували 9 кримінальних проваджень, вилучили зброю та боєприпаси з незаконного обігу, затримали двох осіб, які перебували у розшуку, виявили прихильників так званого "русского міра" та провели із ними профілактичні заходи.

"Під час заходів проведено 4 обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності. Вилучили прапори РФ, георгіївські стрічки, зброю та дуже цікаву документацію - списки працівників окупаційної поліції, розставлення їх нарядів, списки осіб для реєстрації заяв на виплати по 10 тисяч рублів", - сказав Прокудін.

За час комендантської години вдалося перевірити понад 20 тисяч людей, 355 транспортних засобів та 28 плавзасобів. Також на одному з кладовищ виявлено схрон зброї.

  • 3 травня херсонців закликали не виходити на вулиці 5-8 травня. Олександр Прокудін закликав завчасно розв'язати нагальні питання та зробити запаси продуктів та медикаментів. 

Кримінал
Херсонщина
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