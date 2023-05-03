Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами посадовця, цілодобова комендантська година розпочнеться о 5 травня о 20:00 та триватиме 58 годин до 6:00 8-го травня.

Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста – заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд. Олександр Прокудін закликав завчасно розв'язати нагальні питання та зробити запаси продуктів та медикаментів.

Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наражати хероснців на небезпеку.