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Окупанти проводять рейди на Херсонщині, лякають місцевих депортацією і конфіскацією майна за відмову від паспортів РФ, - Генштаб

3 травня, 2023 середа
07:15
Війна з Росією Окупанти

Загарбники разом з ФСБшниками намагаються пришвидшити процес російської паспортизації, через що проводять демонстративні рейдові заходи, якими залякують місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 травня.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна, кажуть у Генштабі. 

Зазначається, що зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.

Ворог зосереджений на 4 напрямках, здійснив понад 30 атак

Противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснив там понад 30 атак. 

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, українські захисники тримають оборону.

Росія завдала 3 ракетних, 39 авіаударів та здійснила 63 обстріли з РСЗВ по Україні протягом доби

Сьогодні вночі, 3 травня, російські терористи в чергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Минулої доби противник завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії населені пункти Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка і Мурав'ї Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив, активно задіював БПЛА для коригування вогню артилерії. 

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. 

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. 

Окрім того, російські армійці безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. 

Обстріляв також Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Карлівку та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку відбито атаки ворога в районі Мар’їнки. 

Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби російські військові наступальних дій не проводили. Обстріляли Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. 

Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ уразили пункт управління, 4 склади боєприпасів і місця скупчення росіян

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

  • У Чаплинці, що на Херсонщині, окупанти облаштували катівню, в якій наразі утримують близько 10 цивільних осіб, серед них є і неповнолітні.
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