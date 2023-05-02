Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 травня.

На тимчасово окупованих територіях і надалі фіксують викрадення та знущання з проукраїнського місцевого населення.

"Людей російські окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури. Є випадки, коли викрадених російські терористи закатовували до смерті", - зазначає Генштаб.

ЗСУ уразили 12 районів зосередження живої сили та важливу ціль противника

Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було збито три ворожих БпЛА різних типів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 12 районів зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

За день росіяни завдали 30 авіаударів по території України

Окрім того, противник завдав 3 ракетних ударів та здійснив близько 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Мурав'ї Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ, Потихонове на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас, протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новосілка Донецької області; Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Сьогодні втрати РФ у війні з Україною перевищили 191 тис. осіб вбитими.