Окупанти на Луганщині ліквідують шахти, які раніше визнали "нерентабельними", - ОВА

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, крім того, що шахти відключають від електроживлення через несплату, а їхні співробітники підлягають примусовій мобілізації, в регіоні триває тотальна ліквідація вугільної галузі регіону.

"Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт", - додав очільник ОВА.

Цей процес окупанти вже розпочали на підприємствах "Червоний партизан", "Центросоюз" і "Харківська". Раніше росіяни їх визнали нерентабельними.

Крім того, Лисогор повідомив, що доки в центрі тимчасово окупованого Лисичанська росіяни намагаються запустити першу і поки єдину модульну котельню, мешканці віддаленого району міста досі живуть без світла.

"Їм його і не обіцяють, бо у житлових кварталах від уцілілих після російських обстрілів трансформаторів залишились лише бетонні споруди. Увесь метал за півтора року окупації звідти поступово зник. Кожну підстанцію потрібно облаштовувати практично з нуля", - наголосив голова Луганської ОВА.