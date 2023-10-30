Окупанти на Луганщині ліквідують шахти, які раніше визнали "нерентабельними", - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни вирішили ліквідувати низку шахт, які напередодні визнали нерентабельними
Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, крім того, що шахти відключають від електроживлення через несплату, а їхні співробітники підлягають примусовій мобілізації, в регіоні триває тотальна ліквідація вугільної галузі регіону.
"Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт", - додав очільник ОВА.
Цей процес окупанти вже розпочали на підприємствах "Червоний партизан", "Центросоюз" і "Харківська". Раніше росіяни їх визнали нерентабельними.
Крім того, Лисогор повідомив, що доки в центрі тимчасово окупованого Лисичанська росіяни намагаються запустити першу і поки єдину модульну котельню, мешканці віддаленого району міста досі живуть без світла.
"Їм його і не обіцяють, бо у житлових кварталах від уцілілих після російських обстрілів трансформаторів залишились лише бетонні споруди. Увесь метал за півтора року окупації звідти поступово зник. Кожну підстанцію потрібно облаштовувати практично з нуля", - наголосив голова Луганської ОВА.
- У вересні у профільному міністерстві РФ заявили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих ЛНР та ДНР вирішили скоротити зі 114 лише до 15. Так, майже 100 шахт росіяни визнали нерентабельними.
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