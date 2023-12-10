Окупанти на Таврійському напрямку зменшили кількість штурмів і знову почали залучати авіацію

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, на цьому напрямку знищено три російські БМД-4 і два склади пально-мастильних матеріалів.

Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.

Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали 337 осіб.

Українські оборонці знищили 9 одиниць військової техніки, зокрема 5 ББМ та артсистему. Також знищено склад боєприпасів окупантів, ще 5 одиниць техніки - пошкоджено.