Окупанти на Таврійському напрямку зменшили кількість штурмів і знову почали залучати авіацію
У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські війська зменшили кількість штурмових дій та знову почали залучати для ударів авіацію
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
За його словами, на цьому напрямку знищено три російські БМД-4 і два склади пально-мастильних матеріалів.
Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.
Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали 337 осіб.
Українські оборонці знищили 9 одиниць військової техніки, зокрема 5 ББМ та артсистему. Також знищено склад боєприпасів окупантів, ще 5 одиниць техніки - пошкоджено.
- Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Авдіївському і Бахмутському напрямках. Водночас втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення сягнули 338 тисяч.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе