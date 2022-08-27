Окупанти намагалися наступати у напрямку Слов'янська, Краматорська та Авдіївки, проте мусили відступити, - Генштаб ЗСУ
На Донеччині українські військові протягом суботи, 27 серпня 2022 року, успішно відбивали спроби штурму з боку росіян. Це мало місце на трьох сусідніх напрямах
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ ввечері 27 серпня, у facebook.
"На Слов’янському напрямку противник вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагався зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. Здійснив спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов", - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що на Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони: Спірного, Сіверська та Тетянівки. Була задіяна авіація неподалік Івано-Дарʼївки, проте після наступу у напрямку Григорівки, окупанти успіху не мали, відійшли.
На Авдіївському напрямку ворог, вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії, намагався зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар’їнки та Невельського. Після цього наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мав, відійшов.
- Станом на ранок 27 серпня, ЗСУ відбили наступ ворога на Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- Також стало відомо, що з 24 лютого до 27 серпня росіяни втратили в Україні 46 тис. військових вбитими, 1939 танків, 234 літаки та 202 гелікоптери.
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