Окупанти намагалися прорвати оборону на Авдіївському напрямку, на фронті відбулося 82 боєзіткнення, - Генштаб

Про це 10 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Макіївки та Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Торецьк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбито 39 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області. Тут ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Новопокровське та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі південно-східніше Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Верхня Терса, Чарівне, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон; Очаків Миколаївської області.

Армія РФ завдала 2 ракетних та 33 авіаційних ударів по території України

Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Хрінівка, Клюси, Архипівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Дружба, Кружок, Грабовське, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

Сили оборони уразили склад боєприпасів та 3 райони зосередження особового складу ворога

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів.