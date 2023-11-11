Окупанти не контролюють Авдіївський терикон, - військовослужбовець ЗСУ Волков

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

“Зараз на Авдіївському напрямку фіксується знищення інтенсивності ворожих штурмових дій. Противник закріплюється й підтягує нові резерви. Вони перегруповуються ближче до залізниці. Далі вони планують намагатись знову рухатись в бік заводу", - розповів Волков.

Волков зауважив, що заяви окупантів про контроль Степового та Авдіївського терикона не відповідають дійсності.

"В районі Степового тривають бої. Тому ні про який контроль над цим населеним пунктом окупантами не йдеться. Вони дуже гучно заявляють, що контролюють Авдіївський терикон. Це не так. Ця ділянка дуже ефективно прострілюється з нашого боку, тому вони не можуть там нічого зробити. Проте, якщо говорити про загальну ситуацію на Авдіївському напрямку щодо вогневого контролю, то ані ми, ані вони не мають його. Оскільки дуже малі відстані тут", - додав він.