Окупанти не можуть проникнути в Харків, евакуаційна хвиля минула, - заступник голови ОВА

Посадовець зробив це в ефірі Еспресо.TV.

"Ситуація у Харкові є відносно стабільною. Окупаційні війська не можуть проникнути всередину міста. Майже всю добу тривають перманентні бої. Минула ніч була взагалі найскладнішою: ми зазнали серйозних бомбардувань", - зазначив Семенуха.

Посадовець наголосив, що незважаючи на складну ситуацію, влада міста й області працює і займається доставкою гуманітарних вантажів.

"Найперша задача для нас та ДСНС – розгребти завали. Задача №2: відновити постачання води, тепла і світла у будинки, які були поряд із епіцентрами ударів ворога. Хвиля евакуації з Харкова стихла дві доби як", – зауважив Семенуха.

Нагадаємо, українські військові збили черговий літак російсько-окупаційних військ поблизу Харкова.