Окупанти не можуть проникнути в Харків, евакуаційна хвиля минула, - заступник голови ОВА
Заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха розповів про ситуацію в облцентрі
Посадовець зробив це в ефірі Еспресо.TV.
"Ситуація у Харкові є відносно стабільною. Окупаційні війська не можуть проникнути всередину міста. Майже всю добу тривають перманентні бої. Минула ніч була взагалі найскладнішою: ми зазнали серйозних бомбардувань", - зазначив Семенуха.
Посадовець наголосив, що незважаючи на складну ситуацію, влада міста й області працює і займається доставкою гуманітарних вантажів.
"Найперша задача для нас та ДСНС – розгребти завали. Задача №2: відновити постачання води, тепла і світла у будинки, які були поряд із епіцентрами ударів ворога. Хвиля евакуації з Харкова стихла дві доби як", – зауважив Семенуха.
- Нагадаємо, українські військові збили черговий літак російсько-окупаційних військ поблизу Харкова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе