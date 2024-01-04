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Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, протягом доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, - Генштаб

4 січня, 2024 четвер
07:58
Війна з Росією

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, натомість Сили оборони продовжують стримувати окупантів. За минулу добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень

Про це 4 січня повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти та позиції українських військових із різного озброєння. 

За минулу добу під авіаударами опинились: Золочів, Мороховець, Пильна, Колодязне, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Північне, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Оріхів, Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Берислав Херсонської області.

Також ворог застосовував артилерію по населених пунктах, під вогнем опинилися близько 110 міст і сіл Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", - повідомляють у Генштабі. 

Ситуація на основних напрямках фронту 

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки  Харківської області.

На Лиманському напрямку противник штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямках окупанти наступальних дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили  атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Удари сил оборони по ворожих позиціях 

За минулу добу наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу ворога, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.

  • Ввечері середи, 3 січня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку, а також обстріляли ракетами С-300 Харків. Атака продовжилась у ніч на 4 січня.
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