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Війна з Росією: хроніка
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"Шахеди" фіксують над територією України. Харків потрапив під ракетний обстріл. Ситуація ввечері 3 січня

3 січня, 2024 середа
22:53
Війна з Росією збитий "Шахед"

Ввечері середи, 3 січня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку, а також обстріляли ракетами Харків

"Шахеди"

Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили. О 20:30 декілька груп ударних БПЛА зафіксували в Миколаївській області.

За вектором руху "шахедів" небезпеку оголосили також для Кіровоградщини, Черкащини, Вінницької та Київської областей.

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Харків потрапив під ракетний обстріл

Російські військові завдали ударів по Харкову з району Бєлгорода РФ, попередньо, із ЗРК С-300. Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. Вибухи підтвердили в ОВА та міський голова Ігор Терехов

  • Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.
  • Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що росіяни намагаються завдавати удари по оборонній промисловості, а не по енергетичних об'єктах, як вони робили минулої зими.
Україна
Росія
ППО
безпілотник
Військові новини
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