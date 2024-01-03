"Шахеди" фіксують над територією України. Харків потрапив під ракетний обстріл. Ситуація ввечері 3 січня

"Шахеди"

Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили. О 20:30 декілька груп ударних БПЛА зафіксували в Миколаївській області.

За вектором руху "шахедів" небезпеку оголосили також для Кіровоградщини, Черкащини, Вінницької та Київської областей.

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