"Шахеди" фіксують над територією України. Харків потрапив під ракетний обстріл. Ситуація ввечері 3 січня
Ввечері середи, 3 січня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку, а також обстріляли ракетами Харків
"Шахеди"
Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили. О 20:30 декілька груп ударних БПЛА зафіксували в Миколаївській області.
За вектором руху "шахедів" небезпеку оголосили також для Кіровоградщини, Черкащини, Вінницької та Київської областей.
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Харків потрапив під ракетний обстріл
Російські військові завдали ударів по Харкову з району Бєлгорода РФ, попередньо, із ЗРК С-300. Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник
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