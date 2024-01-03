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"Зміна підходу": розвідка Британії вказала, чим останні масовані удари РФ відрізняються від атак минулої зими

3 січня, 2024 середа
15:04
Війна з Росією Луцьк, вибухи

Росіяни намагаються завдавати удари по оборонній промисловості, а не по енергетичних об’єктах, як вони робили минулої зими

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"З 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність ударів ракетами великої дальності проти України. Її військові задіяли значну частину запасів крилатих ракет, випущених з повітря, та балістичних ракет, які вони накопичили за останні місяці. Цілями нещодавніх ударів, швидше за все, були об’єкти оборонної промисловості України", - йдеться в повідомленні.

Дослідники зазначають, що такий підхід контрастує з атаками минулої зими, коли основою ціллю РФ була енергетична інфраструктура України.

Водночас британські розвідники зауважують, що, можливо, рішення про атаку оборонної індустрії є тимчасовим, проте свідчить про зміну тактики обстрілів України.

"Ці нові операції передбачають принаймні тимчасову зміну підходу Росії до використання ударів на далекі відстані. Російські планувальники майже напевно визнають зростання важливості пов'язаного з обороною промислового потенціалу, готуючись до тривалої війни", - вважає розвідка Британії.

  • Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.
Україна
окупанти
Велика Британiя
ракетний удар
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