Окупанти не пропускають через блокпости автомобілі з життєво необхідними ліками, – Ляшко

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.



"Найбільш критична доставка препаратів на територію, де окупанти не дозволяють нам проїхати через їх блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші швидкі, обстрілюють наші машини, які транспортують ліки", – заявив він.

Відомо, що українські медики потребують гуманітарного коридору, щоб доставити інсулін, гіпотензивні засоби, і препарати для діалізу.

"Без цих медикаментів люди не можуть прожити", – додав міністр охорони здоров'я.