Окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ до мосту у Станиці Луганській
Окупанти продовжують перешкоджати роботі місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Через блокування співробітників ОБСЄ в Донецькому патрульному центрі, їм не вдається відправити жоден патруль.
Крім того, окупанти не пускають патрулі ОБСЄ на непідконтрольні території під різними приводами. На блокпості поблизу Станиці Луганської бойовик не пропустив патруль до мосту, пославшись на відсутність попереднього узгодження.
Також у пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки окупант наказав спостерігачам покинути цей район, пославшись на "накази від командирів". На залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці бойовик прогнав спостерігачів, заявивши, що перебувати на станції дозволено тільки кілька хвилин.
- Нагадаємо, раніше окупанти заблокували роботу спостерігачів СММ ОБСЄ у окупованих Донецьку та Горлівці.
- ОБСЄ через це призупинила моніторинг в ОРДО.
- 19 жовтня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї бази в Горлівці.
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