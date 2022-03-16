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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Окупанти не ведуть активного наступу, блокують і бомблять міста, але ЗСУ зупинили росіян на кількох напрямках, - Генштаб

Окупанти не ведуть активного наступу, блокують і бомблять міста, але ЗСУ зупинили росіян на кількох напрямках, - Генштаб

16 березня, 2022 середа
17:28
війна з Росією ЗСУ зупинили росіян

Війська РФ намагаються відновити наступ, обстрілюють морське узбережжя, однак не наступають активно та відмовилися від посилення на Поліссі, а ЗС Білорусі планують ротацію на кордоні з Україною

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Станом на 12:00 16 лютого росіяни продовжують наступ на Україну. Вони не виконали завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною країни, частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському.  Вони намагаються переміщувати додаткові резерви Східного воєнного округу.

У зв’язку зі значними втратами на південному напрямку командування окупантів відмовилося посилювати угрупування військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії.

На Волинському напрямку ворог наступу не проводив, вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10".

ЗС Білорусі планують ротацію підрозділів, які виконують завдання із прикриття білорусько-української ділянки кордону.

Окупанти намагаються відновити наступ у напрямку Вишгорода та спробували просунутися в бік Києва. Вони зазнали невдачі й перейшли до оборони.

На Сіверському напрямку росіян зупинили.

Окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ і спроби відновити боєздатність своїх підрозділів.

Вони намагаються захопити Чернігів, проте активного наступу не проводить,. перегруповує війська та намагається організувати логістичне забезпечення, успіху не має.

У напрямку на Бровари росіяни переміщують малочисельні групи техніки в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка.

Для повітряної розвідки позицій ЗСУ застосовують БпЛА "Орлан-10".

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють перегрупування військ і поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Росіяни продовжують блокувати Суми, Лебедин і Охтирку. Активних наступальних дій не проводять і невдало намагаються блокувати Харків.

На Донецькому та Таврійському напрямках в результаті штурму біля Попасної ворог зазнав втрат і був вимушений відійти для перегрупування.

У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях Рубіжного. Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу Смолянинового.

На Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ у напрямку Великої Новосілки.

На Криворізькому напрямку ворог здійснює спроби відновити наступ у напрямку  Великої Костроми, Малої Костроми та Кривого Рогу. Унаслідок вогневого ураження, завданого підрозділами ЗСУ, окупанти були зупинені, зазнали втрат і відійшли на невигідні рубежі.

Російська авіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях, активно використовуючи аеродроми Білорусі й окупованого Криму.

У Чорноморській операційні зоні бойові кораблі окупантів обстрілювали морське узбережжя в районах Лебедівки, Санжейки, Затоки та Біленького.

"Командування Збройних Сил України звертає увагу військових експертів, блогерів та активних користувачів соціальних мереж щодо недоцільності негайної демонстрації наслідків бойових дій, трофеїв, та іншої інформації, що може бути використана в інтересах проведення майбутніх операцій сил оборони", - додали в Генштабі ЗСУ.
 

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