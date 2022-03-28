Окупанти не зможуть захопити Одесу без підтримки з півночі, - Ягун
Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що російські окупанти не зможуть захопити місто Одеса з моря без підтримки з суходолу
Таку думку він висловив ефірі Еспресо.TV
“Захопити Одесу провівши морську операцію просто неможливо. Якщо в окупантів не буде підтримки з півночі на суходолі, то ні про яке захоплення Одеси не може йти і мови. Тобто, якщо в росіяни не візьмуть Миколаїв, то і Одесу вони теж не зможуть взяти. Зараз ключовим питанням є те, що нам потрібно їх витіснити за межі Херсона.” - пояснив Ягун
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Генерал-майор наголосив, що росіяни не так активні у військових діях, як в фільтраційних заходах на тимчасово окупованих територіях.
“Росіяни затримали вже 14 мерів на тимчасово окупованих територіях. Їх вивезли в невідомому напрямку. В містах окупанти намагаються установити власну владу, призначаючи українських колаборантів на посади. Всі ці колаборанти та радянські організації, такі як, наприклад Союз ветеранів Афганістану, потребують більш детальних перевірок” - додав Ягун
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