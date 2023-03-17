Окупанти обладнали на території Азовсталі майданчик для своїх вертольотів, – Андрющенко
Російські окупанти обладнали на території зруйнованоно ними металургійного комбінату "Азовсталь" майданчик для своїх вертольотів
Про це повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти "відкрили" площадку для гвинтокрилів на території Азовсталі. Тепер до постійних літаків додались гвинтокрили", - написав він.
"Остаточне перетворення міста на військову базу", - додав Андрющенко.
- Раніше в Маріуполі помітили військову техніку росіян з новими позначками.
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