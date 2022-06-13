Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині
Росіяни 12 червня гатили по Миропільській та Білопільській громадах Сумської області
Про це голова Сумської ОВА Дмитра Живицького повідомив у телеграм.
"Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету", - написав він.
А ближче до 14:00 було ще 3 вибухи на території Білопільської громади. Жертв та руйнувань в області немає.
- 10 червня на Сумщині росіяни 7 разів обстріляли з міномета Середино-Будську громаду.
- Уночі 11 червня на Сумщині росіяни з мінометів обстріляли Ворожбу й Шалигінську громаду, пошкодивши будинки та лінії електропередач.
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