Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

Про це голова Сумської ОВА Дмитра Живицького повідомив у телеграм.

"Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету", - написав він.

А ближче до 14:00 було ще 3 вибухи на території Білопільської громади. Жертв та руйнувань в області немає.

10 червня на Сумщині росіяни 7 разів обстріляли з міномета Середино-Будську громаду.

Уночі 11 червня на Сумщині росіяни з мінометів обстріляли Ворожбу й Шалигінську громаду, пошкодивши будинки та лінії електропередач.

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