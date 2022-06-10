Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномета по території Середино-Будської громади. 7 прильотів", - розповів він.

Жертв і руйнувань унаслідок обстрілів немає.

9 червня на Сумщині український літак збив ворожу ракету.

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