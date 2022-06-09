На Сумщині літак ЗСУ збив ворожу ракету

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету! Дякую нашим захисникам!" – написав Живицький.

Повітряна тривога у Сумській області сьогодні, 9 червня, тривала від 13:21 до 14:27.

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