Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині: в одному із сіл частково зникло світло
У ніч на 7 липня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, пошкодивши лінію передач у Мар'янському
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ворог продовжує бити по Криворізькому району. Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла", - наголосив він.
Унаслідок російського обстрілу люди не постраждали.
В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 7 липня обстановка спокійна.
- 6 липня а Дніпропетровщині Криворізький район російські загарбники обстріляли 6 разів. Четверо людей отримали поранення.
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