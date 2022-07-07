Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ворог продовжує бити по Криворізькому району. Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла", - наголосив він.

Унаслідок російського обстрілу люди не постраждали.

В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 7 липня обстановка спокійна.

6 липня а Дніпропетровщині Криворізький район російські загарбники обстріляли 6 разів. Четверо людей отримали поранення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb