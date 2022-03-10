Окупанти обстріляли касетними бомбами селище Селекційне на Харківщині: загинула літня жінка

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Еспресо.TV.



"10 березня 2022 року військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне, розташованому в Харківському районі. У результаті загинула 73-річна жінка", - йдеться у повідомленні.



Попередньо, обстріл здійснено касетними бомбами.





Фото: Харківська обласна прокуратура

За фактомпорушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством вже розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Харкові й на Харківщині російські снаряди влучили в ТРЦ і житловий будинок, унаслідок чого загинули чотири людини, ще одну дівчинку ушпиталили.