Окупанти обстріляли касетними бомбами селище Селекційне на Харківщині: загинула літня жінка
У четвер, 10 березня, російські окупанти нанесли авіаудар по території селища Селекційне в Харківському районі. Внаслідок ворожих дій загинула 73-річна жінка
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Еспресо.TV.
"10 березня 2022 року військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне, розташованому в Харківському районі. У результаті загинула 73-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, обстріл здійснено касетними бомбами.
Фото: Харківська обласна прокуратура
За фактомпорушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством вже розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, Харкові й на Харківщині російські снаряди влучили в ТРЦ і житловий будинок, унаслідок чого загинули чотири людини, ще одну дівчинку ушпиталили.
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