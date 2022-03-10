Окупанти обстріляли Харківщину: загинули 4 людини, одна дитина отримала травми

Про це повідомила ДСНС.



О 22:46 9 березня рятувальникам повідомили про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky в центрі Харкова. Вогонь охопив площу 100 кв. м. О 3:00 10 березня пожежу загасили. Жертв і постраждплих немає.



Також у ніч на 10 березня російські окупанти обстріляли село Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району. Снаряд влучив у житловий будинок, унаслідок чого загинуло двоє дорослих і двоє дітей. Ще одна 5-річна дівчинка травмувалася й була госпіталізована до Первомайської лікарні. Для пошуку тіл загибилих 10 березня заплановано залучити ДСНС.



Загалом упродовж доби 9 березня рятувальники здійснили понад 30 виїздів для гасіння пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

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