Окупанти обстріляли Харків з РСЗВ: поранено 10 людей, троє з них - діти
Удень 9 вересня російські війська обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Наразі відомо лише про обстріли Шевченківського району Харкова. Попередньо пошкоджено дитячий садок. Також здійнялася пожежа на автозаправці. Інформація про постраждалих уточнюється.
Станом на 14:40 є інформація про попадання в приватні будинки, у деяких з них - пожежі. Також зафіксовано прильіт у дитячий будинок творчості, школу та спортивну інфраструктуру.
Горить дитсадок у центральній частині міста.
Унаслідок обстрілу поранено десятеро людей. Троє з них - діти.
- Унаслідок обстрілів Харкова у ніч на 9 вересня загинула жінка.
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