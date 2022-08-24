Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнює, що двоє мирних жителі отримали поранення.

"На жаль, 2 цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики", - йдеться в повідомленні.

Про це інформує голова Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов.

"Мала Данилівка обстріляна у різних місцях. Є постраждалі серед мешканців, які перебувають у своїх дворах", - написав Гололобов.

Крім того, пошкоджено селищну інфраструктуру та будинки мирних жителів.

"Намагайтеся не залишати вдома, б'ють касетами. Дотримуйтесь правил комендантської години", - додав голова.

Також російські окупанти обстріляли з артилерії Дергачі, повідомляє міська рада.