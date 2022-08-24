Окупанти обстріляли Харківщину, поранено мирних жителів
У Малій Данилівці Харківської області зафіксували влучання російських снарядів у домівки та інфраструктуру. Відомо, що два мирних жителі отримали поранення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнює, що двоє мирних жителі отримали поранення.
"На жаль, 2 цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики", - йдеться в повідомленні.
Про це інформує голова Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов.
"Мала Данилівка обстріляна у різних місцях. Є постраждалі серед мешканців, які перебувають у своїх дворах", - написав Гололобов.
Крім того, пошкоджено селищну інфраструктуру та будинки мирних жителів.
"Намагайтеся не залишати вдома, б'ють касетами. Дотримуйтесь правил комендантської години", - додав голова.
Також російські окупанти обстріляли з артилерії Дергачі, повідомляє міська рада.
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