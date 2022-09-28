Окупанти обстріляли Харківщину протягом доби: п’ятеро поранених госпіталізовані, 16-річна дівчина у важкому стані
Учора, 27 вересня, близько 21:00 ворог обстріляв Холодногірський район Харкова, пошкоджені об'єкти інфраструктури
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, попередньо обстріл здійснили ракетами ЗРК С-300.
"Протягом доби ворог продовжував терор мирного населення Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області. Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп'янського району",- йдеться в повідомленні.
За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовані 5 людей. В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий.
- За 25 вересня російські війська обстрілювали 5 районів Харківщини, було госпіталізовано 6 людей, на одному з агропідприємств виникла пожежа.
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