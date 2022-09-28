Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо обстріл здійснили ракетами ЗРК С-300.

"Протягом доби ворог продовжував терор мирного населення Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області. Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп'янського району",- йдеться в повідомленні.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовані 5 людей. В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий.