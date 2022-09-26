Протягом доби загарбники обстрілювали 5 районів Харківщини, госпіталізовано 6 людей
За 25 вересня російські війська обстрілювали 5 районів Харківщини, госпіталізовано 6 людей, на одному з агропідприємств виникла пожежа
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Окупанти обстріляли Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони. В селі Залізничне через обстріли почалась пожежа на агропідприємстві, постраждалих від загоряння немає.
Синєгубов повідомляє, що загалом госпіталізовано 6 олюдей. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківському районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі.
Також він розповів, що підрозділи ДСНС за добу обстежили 26 га територій та знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів.
- Вночі 26 вересня росіяни 9 разів ударили ракетами по дніпропетровських громадах, в загальній кількості було випущено 130 снарядів.
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