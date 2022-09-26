Окупанти вдарили 130 снарядами по Дніпропетровщині: у Нікополі пошкоджені майже 40 будинків й лінії електропередачі
Вночі 26 вересня росіяни 9 разів ударили ракетами по дніпропетровських громадах, в загальній кількості було випущено 130 снарядів. У Нікополі пошкоджені майже 40 будинків й лінії електропередачі
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Удари прийшлися по 4 громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській.
Резніченко повідомляє, що по Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередачі. Знеструмлені оселі майже 3 тис. сімей, енергетики вже працюють.
Масштаби руйнацій в інших громадах ще з'ясовуються. Попередньо, постраждалих немає.
- У ніч на 25 вересня окупанти випустили по трьох громадах Нікопольського району понад 170 снарядів з "градів" та ствольної артилерії.
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