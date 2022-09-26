Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Удари прийшлися по 4 громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській.

Резніченко повідомляє, що по Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередачі. Знеструмлені оселі майже 3 тис. сімей, енергетики вже працюють.

Масштаби руйнацій в інших громадах ще з'ясовуються. Попередньо, постраждалих немає.

У ніч на 25 вересня окупанти випустили по трьох громадах Нікопольського району понад 170 снарядів з "градів" та ствольної артилерії.

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