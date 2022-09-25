Ворог випустив по Дніпропетровщині понад 170 снарядів з "градів": пошкоджені електропідстанції
У ніч на 25 вересня окупанти випустили по трьох громадах Нікопольського району понад 170 снарядів з "градів" та ствольної артилерії
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Окупанти вдарили по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.
У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла залишилися понад 3 200 сімей. У Марганці також постраждали мережі. Без електрики майже 3 тисячі родин.
"У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін", – говорить Резніченко.
На місцях працюють аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня.
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