Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти вдарили по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.

У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла залишилися понад 3 200 сімей. У Марганці також постраждали мережі. Без електрики майже 3 тисячі родин.

"У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін", – говорить Резніченко.

На місцях працюють аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня.

Упродовж ночі російські війська обстріляли також Запоріжжя та Миколаїв.

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