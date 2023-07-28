Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено двох чоловіків
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 28 липня, вдарила по селу Новоберислав та селищу Козацьке Херсонської області, внаслідок чого поранення отримали двоє місцевих жителів
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що через удар російської армії по житловому будинку у селі Новоберислав поранення отримав 41-річний чоловік.
"По селищу Козацьке російська авіація завдала три удари. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
Поранення отримав 57-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував у одній з осель.
Обох чоловіків госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.
- 27 липня, російські терористи здійснили 19 обстрілів Сумської області. У Юнаківській громаді внаслідок обстрілу поранено цивільного. Також сталося загоряння пшеничного поля і пошкоджено приватний житловий будинок.
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