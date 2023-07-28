Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що через удар російської армії по житловому будинку у селі Новоберислав поранення отримав 41-річний чоловік.

"По селищу Козацьке російська авіація завдала три удари. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Поранення отримав 57-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував у одній з осель.

Обох чоловіків госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.