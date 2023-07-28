На Сумщині росіяни знищили ферму: загинуло понад півсотні тварин
У четвер, 27 липня, російські терористи здійснили 19 обстрілів Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня зафіксовано 87 вибухів. Терористи обстріляли 15 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Юнаківській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській.
Росіяни гатили по Сумщині з артилерії та мінометів. У Білопільській громаді РФ знищила ферму: загинуло понад півсотні тварин. Також пошкоджено трансформатор.
У Юнаківській громаді після обстрілу сталося загоряння пшеничного поля, також пошкоджено приватний житловий будинок. Поранено цивільну людину.
У Хотінській - пошкоджено приватний житловий будинок, літня кухня.
- Ввечері 27 липня російські окупанти також обстріляли селище Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області.
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