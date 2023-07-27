Про це повідомив у Telegram начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

"Сьогодні внаслідок вечірнього ворожого обстрілу селища Дмитрівка Куцурубської громади осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина", - написав Шайхет.

Поранених доставили до лікарні, їм надають медичну допомогу.

Напередодні окупанти обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, вбивши 45-річного мирного жителя та поранивши ще шістьох цивільних.

24 липня окупанти вдарили по водоймі у Костянтинівці на Донеччині, на березі якої відпочивали люди: внаслідок обстрілу загинули 10-річний хлопчик, дівчинка 2011 року народження та 28-річний чоловік. Крім того, 6 людей було поранено, з них троє - діти.