РФ обстріляла селище на Миколаївщині: поранені 15-річна дівчина та 20-річний хлопець
Ввечері 27 липня російські окупанти обстріляли селище Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області
Про це повідомив у Telegram начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
"Сьогодні внаслідок вечірнього ворожого обстрілу селища Дмитрівка Куцурубської громади осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина", - написав Шайхет.
Поранених доставили до лікарні, їм надають медичну допомогу.
Напередодні окупанти обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, вбивши 45-річного мирного жителя та поранивши ще шістьох цивільних.
24 липня окупанти вдарили по водоймі у Костянтинівці на Донеччині, на березі якої відпочивали люди: внаслідок обстрілу загинули 10-річний хлопчик, дівчинка 2011 року народження та 28-річний чоловік. Крім того, 6 людей було поранено, з них троє - діти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.02
Купівля 37.02Продаж 37.76
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе