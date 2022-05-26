Окупанти обстріляли Херсонщину з "ураганів": пошкоджено будинки, двоє цивільних зазнали поранень
На Херсонщині 24 травня росіяни обстріляли Кочубеївську громаду, поранили двох людей, пошкодили будинки й господарські споруди
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура у фейсбуці.
"За даними слідства, 24 травня 2022 року військовослужбовці країни-агресора вкотре здійснили обстріл із реактивної системи "ураган" по території Кочубеївської територіальної громади. Внаслідок ворожого обстрілу двоє місцевих мешканців села Заградівка отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди", - зазначили у відомстві.
Це напряму загрожує життю й здоров’ю мирних мешканців,суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, які забороняють напади на цивільні населення й об’єкти.
Прокуратура проводить досудове розслідування злочину за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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