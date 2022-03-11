Окупанти обстріляли хутір на Сумщині: загинуло двоє мирних мешканців

Про це заявив очільник ОВА Дмитро Живицький.



"У ніч на 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради", - написав він.



Унаслідок обстрілу загинуло двоє місцевих мешканців: Василь Маслюк (приліт снаряда у двір) та Валерій Суханов (осколкове поранення).

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