Окупанти обстріляли хутір на Сумщині: загинуло двоє мирних мешканців
У ніч на 11 березня внаслідок обстрілу росіянами житлових будинків хутора Кердилівщина на Сумщині загинуло двоє чоловіків
Про це заявив очільник ОВА Дмитро Живицький.
"У ніч на 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради", - написав він.
Унаслідок обстрілу загинуло двоє місцевих мешканців: Василь Маслюк (приліт снаряда у двір) та Валерій Суханов (осколкове поранення).
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