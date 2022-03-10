Окупанти обстріляли колишній завод у Тростянці: загинуло двоє дорослих і одна дитина
9 березня внаслідок обстрілу війська РФ ексзаводу Електробутприлад загинуло двоє дорослих і неповнолітній хлопець, а також тривали пожежі
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни з артилерії обстріляли колишній завод Електробутприлад. Унаслідок цього загинуло двоє дорослих і неповнолітній хлопець.
Дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні через рух колон російської техніки.
Дмитро Живицький зауважив, що після обстрілів у Тростянці довго тривали пожежі.
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