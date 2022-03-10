Окупанти обстріляли колишній завод у Тростянці: загинуло двоє дорослих і одна дитина

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Росіяни з артилерії обстріляли колишній завод Електробутприлад. Унаслідок цього загинуло двоє дорослих і неповнолітній хлопець.



Дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні через рух колон російської техніки.



Дмитро Живицький зауважив, що після обстрілів у Тростянці довго тривали пожежі.

Нагадаємо, російські окупанти на Сумщині також бомбили Охтирку, є інформація про пошкодження водогону.

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