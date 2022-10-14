Окупанти вдарили ракетами поблизу Чугуєва: є постраждалий

Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора ввечері близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожнє покриття", - йдеться в повідомлені

Також у Чугуївському районі чотири ракети пошкодили інфраструктурну. Внаслідок цього одна людина отримала поранення.

"Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював м. Куп'янськ. Пошкоджено 3 магазини та торговий павільйон, сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії та мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів", - додає Синєгубов.

Протягом доби госпіталізовано з пораненнями шість людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Ізюмському районі поранення зазнав ще один підліток 16 років.

За добу рятувальники знешкодили 702 вибухонебезпечні предмети.