Окупанти вдарили ракетами поблизу Чугуєва: є постраждалий
За добу 13 жовтня російські загарбники обстріляли Харківську область. Повідомляється, що пошкоджена інфраструктурна, сталося загоряння, є постраждалі
Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вчора ввечері близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожнє покриття", - йдеться в повідомлені
Також у Чугуївському районі чотири ракети пошкодили інфраструктурну. Внаслідок цього одна людина отримала поранення.
"Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював м. Куп'янськ. Пошкоджено 3 магазини та торговий павільйон, сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії та мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів", - додає Синєгубов.
Протягом доби госпіталізовано з пораненнями шість людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Ізюмському районі поранення зазнав ще один підліток 16 років.
За добу рятувальники знешкодили 702 вибухонебезпечні предмети.
- Напередодні, 12 жовтня, росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, поранивши двох чоловіків - 62-річного в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському.
- У четвер, 13 жовтня, внаслідок обстрілів Росією Харківської області двоє підлітків зазнали поранень.
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